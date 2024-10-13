Tekirdağ'daki Kazada Hayatını Kaybeden Hekimler Yeniden Anıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'daki Kazada Hayatını Kaybeden Hekimler Yeniden Anıldı

Tekirdağ'da trafik kazasında yaşamını yitiren hekimler Nilda Turgut ve Emel Ersöz, dualarla defnedildi.

13.10.2024 15:48
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Tekirdağ'da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden hekimler Nilda Turgut ve Emel Ersöz'ün cenazeleri Edirne ve Tekirdağ'da toprağa verildi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilda Turgut'un, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nden alınan cenazesi, tören için görev yaptığı üniversite hastanesine getirildi.

Törende, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Turgut'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım da kıymetli bir mesai arkadaşını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Aile yakınları ve çalışma arkadaşları da Turgut ile ilgili duygularını dile getirdi.

Turgut'un cenazesi, Orta Cami'de İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Vali Recep Soytürk, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, hekimler ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ Şehir Hastanesi nöroloji kliniğinde uzman doktor olarak görev yapan Emel Ersöz için de çalıştığı hastane bahçesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan başhekim Çağatay Onar, derin bir üzüntü içerisinde olduklarını belirtti.

Onar, herkese örnek bir kişi olan Ersöz'ün hastaneye katkılarını unutmayacaklarını ve anısını yaşatmak adına kurulacak inme merkezine onun ismini vereceklerini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve aile yakınlarının da konuşma yaptığı törenin ardından Ersöz'ün cenazesi defnedileceği Edirne'ye uğurlandı.

Ersöz'ün cenazesi, Eski Cami'de kılınan namazın ardından Edirne Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne Tabip Odası Başkanı Celal Karlıkaya, Ersöz'ün yakınları, hekimler ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ'da cuma günü katıldıkları 4. Uluslararası Balkan Nöroloji ve Nörobilim Kongresi'nden dönen hekimlerin içinde olduğu cip, Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpmış, Turgut ve Ersöz olay yerinde hayatını kaybetmiş, hekimler sürücü L.K. ve A.A.G. yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'daki Kazada Hayatını Kaybeden Hekimler Yeniden Anıldı - Son Dakika

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