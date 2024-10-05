Tekirdağ'daki Silahlı Saldırıda Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'daki Silahlı Saldırıda Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da silahlı saldırıya karışan zanlı tutuklandı; bir ölü, dört yaralı var.

05.10.2024 19:47
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Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü, biri polis 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hükümet Caddesi'nde dün 4 kişiye ateş edip kaçan, polis tarafından yakalandığı sırada silahının kazayla ateş alması sonucu bir polis memurunu da yaralanmasına neden olan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Dün, elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahla ateş açmış, Barkın Percin yaşamını yitirmiş, F.Ö. N.Ç.K. ve S.D. yaralanmıştı.

Kaçan şüpheli E.U, polis ekiplerince Muratlı Caddesi'nde durdurulmuş, E.U'nun teslim olurken yere attığı silahın ateş alması sonucu bir polis memuru da yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'daki Silahlı Saldırıda Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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