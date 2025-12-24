Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Emekli Pazar Desteği" ile "Üniversite Eğitim Desteği" Projelerinde Ödemeler Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Emekli Pazar Desteği" ile "Üniversite Eğitim Desteği" Projelerinde Ödemeler Başladı

24.12.2025 16:11  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli emekliler ve üniversite öğrencileri için 'Emekli Pazar Desteği' ve 'Üniversite Eğitim Desteği' projelerinde ödemelere başladı. Toplamda 14 bin TL'lik destek, hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli emekliler ve üniversite öğrencileri için hayata geçirdiği "Emekli Pazar Desteği" ile "Üniversite Eğitim Desteği" projelerinde ödemeler başladı. Projeler kapsamında hak sahiplerinin banka hesaplarına toplam 14 bin TL'lik desteğin ilk ödemeleri yatırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Başvuruları geçen aylarda tamamlanan iki önemli sosyal destek projesinde, beklenen süreç hayata geçti ve ödemeler hak sahiplerine ulaştırılmaya başladı.

Emekliye pazar alışverişinde destek

Ekonomik koşullar nedeniyle alım gücü zayıflayan emekliler için hayata geçirilen Emekli Pazar Desteği, bu yıl da sürdürülüyor. Geçen yıl 12 bin TL olarak uygulanan destek, artan hayat pahalılığı dikkate alınarak bu yıl 14 bin TL olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Takip Sistemi üzerinden yapılan incelemelerin ardından hak sahibi olarak belirlenen emekliler, pazar alışverişlerine katkı sunacak ödemelerini banka hesaplarında görmeye başladı. Destek ödemeleri, belirlenen takvim doğrultusunda aylık ödemeler şeklinde devam edecek.

Üniversiteli gençlere eğitim desteği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "eğitimde fırsat eşitliği" hedefi doğrultusunda üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteğini de sürdürüyor. Aileleri Tekirdağ'da ikamet eden ve örgün eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencilerine, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı boyunca toplam 14 bin TL nakdi eğitim desteği sağlanıyor. Eğitim desteği kapsamında başvuruları olumlu sonuçlanan öğrencilerin ilk ödemeleri hesaplara yatırılırken, destekler öğrenim yılı boyunca düzenli olarak devam edecek.

Ödemelerin başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, şunları söyledi:

"Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Tekirdağ için çalışıyoruz"

"Biz, bu şehirde kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Tekirdağ için çalışıyoruz. Emeklilerimizin pazar alışverişinde, gençlerimizin eğitim hayatında zorlanmadığı bir düzen kurmak en temel sorumluluğumuz. Bugün bu desteklerin hak sahiplerine ulaşmaya başlaması bizleri mutlu ediyor. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin her ferdinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Ödemeler düzenli olarak sürecek

Proje kapsamında kalan destek tutarları, belirlenen takvim doğrultusunda gelecek aylarda düzenli ve kesintisiz şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Uygulanan desteklerle hem emeklilerin temel ihtiyaç harcamalarına katkı sağlanması hem de öğrencilerin eğitim giderlerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Eğitim Desteği, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 'Emekli Pazar Desteği' ile 'Üniversite Eğitim Desteği' Projelerinde Ödemeler Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:07:02. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Emekli Pazar Desteği" ile "Üniversite Eğitim Desteği" Projelerinde Ödemeler Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.