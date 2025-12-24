Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Emekli Pazar Desteği" ile "Üniversite Eğitim Desteği" Projelerinde Ödemeler Başladı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli emekliler ve üniversite öğrencileri için hayata geçirdiği "Emekli Pazar Desteği" ile "Üniversite Eğitim Desteği" projelerinde ödemeler başladı. Projeler kapsamında hak sahiplerinin banka hesaplarına toplam 14 bin TL'lik desteğin ilk ödemeleri yatırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Başvuruları geçen aylarda tamamlanan iki önemli sosyal destek projesinde, beklenen süreç hayata geçti ve ödemeler hak sahiplerine ulaştırılmaya başladı.

Emekliye pazar alışverişinde destek

Ekonomik koşullar nedeniyle alım gücü zayıflayan emekliler için hayata geçirilen Emekli Pazar Desteği, bu yıl da sürdürülüyor. Geçen yıl 12 bin TL olarak uygulanan destek, artan hayat pahalılığı dikkate alınarak bu yıl 14 bin TL olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Takip Sistemi üzerinden yapılan incelemelerin ardından hak sahibi olarak belirlenen emekliler, pazar alışverişlerine katkı sunacak ödemelerini banka hesaplarında görmeye başladı. Destek ödemeleri, belirlenen takvim doğrultusunda aylık ödemeler şeklinde devam edecek.

Üniversiteli gençlere eğitim desteği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "eğitimde fırsat eşitliği" hedefi doğrultusunda üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteğini de sürdürüyor. Aileleri Tekirdağ'da ikamet eden ve örgün eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencilerine, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı boyunca toplam 14 bin TL nakdi eğitim desteği sağlanıyor. Eğitim desteği kapsamında başvuruları olumlu sonuçlanan öğrencilerin ilk ödemeleri hesaplara yatırılırken, destekler öğrenim yılı boyunca düzenli olarak devam edecek.

Ödemelerin başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, şunları söyledi:

"Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Tekirdağ için çalışıyoruz"

"Biz, bu şehirde kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Tekirdağ için çalışıyoruz. Emeklilerimizin pazar alışverişinde, gençlerimizin eğitim hayatında zorlanmadığı bir düzen kurmak en temel sorumluluğumuz. Bugün bu desteklerin hak sahiplerine ulaşmaya başlaması bizleri mutlu ediyor. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin her ferdinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Ödemeler düzenli olarak sürecek

Proje kapsamında kalan destek tutarları, belirlenen takvim doğrultusunda gelecek aylarda düzenli ve kesintisiz şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Uygulanan desteklerle hem emeklilerin temel ihtiyaç harcamalarına katkı sağlanması hem de öğrencilerin eğitim giderlerinin hafifletilmesi hedefleniyor.