Tekirdağ'dan Gömeç'e Yangın Destek - Son Dakika
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Tekirdağ'dan Gömeç'e Yangın Destek

Tekirdağ\'dan Gömeç\'e Yangın Destek
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Tekirdağ, Gömeç'teki orman yangınına itfaiye aracı ve personel gönderdi, destek çalışmalarına katıldı.

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi çalışmalarına destek amacıyla personel, itfaiye aracı, su tankeri ve iş makinelerini bölgeye sevk etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gömeç ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına destek verilmesi için ekipler hızla bölgeye gönderildi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 6 personel, bir itfaiye aracı ve bir su tankeri ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı 3 personel, bir lowbet, bir öncü pikap ve bir dozer yangın bölgesinde görevlendirildi.

Yangın bölgesine ulaşan ekiplerin, söndürme ve destek çalışmalarına katıldığı, iş makineleriyle de sahadaki müdahaleye katkı sunduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, afet dönemlerinde dayanışmanın önemli olduğunu aktardı.

Gömeç'teki yangına destek olmak amacıyla belediye ekiplerinin kısa sürede bölgeye ulaştığını belirten Yüceer, "İtfaiye ve Fen İşleri ekiplerimiz personelimiz, araçlarımız ve iş makinelerimizle söndürme çalışmalarına katkı sunuyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahada özveriyle görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. En büyük temennimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürülmesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan Gömeç'e Yangın Destek - Son Dakika

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