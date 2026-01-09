Tekirdağ Belediyesi Güneş Enerji Santralleri ile Doğayı Koruyor - Son Dakika
Tekirdağ Belediyesi Güneş Enerji Santralleri ile Doğayı Koruyor

09.01.2026 15:22  Güncelleme: 16:09
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerji Santralleri ile çevre dostu bir belediyecilik örneği sergileyerek 4 milyon 112 bin 810 kWh enerji üretti ve 90 bin ağaç dikimine eşdeğer karbon salınımını engelledi.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak amacıyla hayata geçirdiği Güneş Enerji Santralleri (GES) ile hem doğayı koruyor hem de devasa bir enerji tasarrufu sağlıyor. Yıl boyu yapılan üretimle toplamda 4 milyon 112 bin 810 kWh enerji elde edilerek yaklaşık 90 bin 893 ağaç dikimine eşdeğer karbon salınımının önüne geçildi.

Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak çevre dostu belediyecilik örneği sergilemeye devam ediyor. Şehrin enerji ihtiyacını karşılamak ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla kurulan iki büyük tesis, şehrin enerji arzına güçlü bir katkı sunmayı sürdürüyor.

"Enerjimizi güneşten alıyor, geleceğe temiz bir dünya bırakıyoruz"

Belediye bünyesindeki enerji üretiminin en büyük payı Ergene'ye bağlı Ahimehmet Mahallesi'nde kurulan GES'e ait. 2.2 MW güce sahip olan tesis, tek başına 3 milyon 994 bin kWh'i aşkın enerji üreterek belediye bütçesine büyük katkı sağladı. Bu üretim sayesinde 1 milyon 765 bin kilogramdan fazla karbondioksit salınımı engellenirken, bu çevreci hamle doğaya 88 bin 282 ağaç kazandırılmasıyla eşdeğer bir etki yarattı.

Süleymanpaşa'da bulunan Karacakılavuz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne kurulan 50 kW'lık sistem ise yerinde üretim ve tüketimin en güzel örneklerinden birini sunuyor. Hayvan barınağının enerji ihtiyacının yarısından fazlasını güneşten karşılayan sistem; 118 bin kWh'in üzerinde üretim gerçekleştirirken, 2 bin 611 ağaç dikimine eşdeğer katkı sağladı ve barınağın elektrik giderlerini minimize ederek kaynakların verimli kullanılmasını sağladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Enerjimizi güneşten alıyor, geleceğe temiz bir dünya bırakıyoruz. Toplamda 4 milyon kWh'i aşan temiz enerji üretimimiz, şehrimizin sadece bugününe değil, yarınlarına ve çocuklarımıza bırakacağımız tertemiz doğaya yapılmış bir yatırımdır. Çevreci projelerimizle Tekirdağ'ı enerji üretiminde de örnek bir kent yapmaya kararlıyız" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
