Tekirdağ\'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Marmaracık Mahallesi'nde düzenlenen programa AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Çocuklar oyun alanlarında eğlenirken, sanatçı Emrah Meloğlu sahne aldı.

Başkan Topak, annelerin fedakarlığın ve sevginin simgesi olduğunu belirterek tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Çorlu Belediyesi'nden okullara hijyen desteği

Çorlu Belediyesi, "Okullarımızın Yanındayız Projesi" kapsamında okullara temizlik malzemesi desteğini sürdürdü.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, öğrencilerin daha sağlıklı ortamda eğitim görmesi amacıyla hijyen desteğine devam ettiklerini belirtti.

Proje kapsamında Uncular Süleyman Peker İlkokulu, Aziz Günden İlkokulu ve Gazi İlkokulu'na temizlik malzemesi ulaştırıldı.

Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt öğrencileri ağırladı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Armada Mektebim Anaokulu'nun 6 yaş grubu öğrencilerini makamında kabul etti.

Çorlu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, belediye çalışmaları ve kent yönetimi hakkında sorular yöneltti.

Sarıkurt, çocukların fikirlerinin kent yönetiminde önemli olduğunu belirterek, daha yaşanabilir bir Çorlu hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Ergene Belediyesinden çiftçilere destek mesajı

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Topak, Ergene'nin verimli topraklarında üretim yapan çiftçilerin büyük emek verdiğini belirterek, belediye olarak üreticilerin yanında olduklarını ifade etti.

Tarımsal üretimin toplum için büyük önem taşıdığını vurgulayan Topak, çiftçilere yönelik desteklerin süreceğini kaydetti.