Tekirdağ eğitim müfettişleri yeni dönem planlamasını Yeniyol başkanlığında görüştü - Son Dakika
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Tekirdağ eğitim müfettişleri yeni dönem planlamasını Yeniyol başkanlığında görüştü

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Tekirdağ eğitim müfettişleri yeni dönem planlamasını Yeniyol başkanlığında görüştü
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Tekirdağ'da eğitim müfettişlerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol başkanlığında yapıldı. Toplantıda 2025-2026 rehberlik, denetim ve soruşturma faaliyetleri değerlendirilerek yeni dönem planlamaları ele alındı.

Tekirdağ Eğitim Müfettişleri Başkanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol başkanlığında düzenlenen toplantıya, Eğitim Müfettişleri Başkanı Ertuğrul Şimşek ile eğitim müfettişleri katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Eğitim Müfettişleri Başkanı Şimşek tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürütülen rehberlik, denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca 2026-2027 eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar ve yeni döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

Eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması, rehberlik odaklı denetim anlayışının güçlendirilmesi, kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi ve Bakanlığın eğitim politikaları doğrultusunda belirlenen hedefler görüşüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ eğitim müfettişleri yeni dönem planlamasını Yeniyol başkanlığında görüştü - Son Dakika
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