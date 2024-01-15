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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği Larissa yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği Larissa yaşamını yitirdi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 11 yaşındaki narkotik köpek Larissa, kansere yakalanarak hayatını kaybetti. Larissa'nın ölümü, emniyet müdürlüğünde büyük üzüntüye neden oldu. Belçika kurdu cinsi olan Larissa, katıldığı operasyonlarda kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesine yardımcı olmuştu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan narkotik köpeği Larissa yaşamını yitirdi
15.01.2024 - 12:36,  Güncelleme: 12:37
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TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği 11 yaşındaki Larissa, yakalandığı hastalık nedeniyle öldü.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Belçika kurdu cinsi narkotik köpek Larissa, katıldığı operasyonlarda kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı. Kansere yakalanan Larissa, yaşamını yitirdi. Larissa'nın ölmesi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği Larissa yaşamını yitirdi - Son Dakika
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