Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı, Kırklareli Emniyet Müdürü Çakır'ı ziyaret etti

Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı, Kırklareli Emniyet Müdürü Çakır'ı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile İnece Belediye Başkanı İlhan Arı, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'ı makamında ziyaret etti. Turanlı ziyarette Çakır'a görevinde başarı diledi, Çakır da ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kırklareli Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'a ziyaretler devam ediyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile İnece Belediye Başkanı İlhan Arı, İl Emniyet Müdürü Çakır'ı makamında ziyaret etti.
Turanlı, ziyarette Çakır'a görevinde başarı diledi.
Çakır da ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
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