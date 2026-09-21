Tekirdağ Ergene'de kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Ergene'de kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralandı

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Tekirdağ Ergene\'de kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralandı
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Tekirdağ Ergene'de Çorlu-Ergene çevre yolunda kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı; tırdan yola sızan mazot nedeniyle aksayan ulaşım temizlik sonrası normale döndü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Çorlu-Ergene çevre yolunda C.K. idaresindeki 34 NFM 348 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen tırdan yola mazot sızması nedeniyle aksayan ulaşım, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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