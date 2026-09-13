Tekirdağ Ergene'de minibüs TIR'a arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Ergene'de minibüs TIR'a arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ Ergene\'de minibüs TIR\'a arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu yolcu konumundaki Muhammet K. hayatını kaybetti, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde TEM Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan minibüste 1 kişi öldü, 1 kişi de de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ergene ilçesinde TEM Otoyolu Çorlu gişelerinin 2 kilometre yakınında meydana geldi. S.T.'nin kullandığı 06 DVS 744 plakalı minibüs, emniyet şeridine yanaşmaya çalıştığı öne sürülen N.A. yönetimindeki 34 PAG 015 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüste yolcu konumundaki Muhammet K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü S.T. ise ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Muhammet K.'nin cansız bedeni, kaza yerindeki incelmenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Ergene'de minibüs TIR'a arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Ergene'de minibüs TIR'a arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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