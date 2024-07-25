Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen tarafından kurumun faaliyetleri hakkında sunum yapıldı. Ayrıca, 2024 Yılı Ek Yıllık İşgücü Eğitim Planı ve engelli ile eski hükümlülerle ilgili projeler görüşüldü. Toplantıya İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.

25.07.2024 10:11
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Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen tarafından kurumun faaliyet ve çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Ardından Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2024 Yılı Ek Yıllık İşgücü Eğitim Planı ile engelli ve eski hükümlülerle ilgili olarak Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne ve bağlı hizmet merkezlerine sunulan projeler görüşüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kentteki okullarda açılacak alan ve dal taleplerinin görüşülmesinin ardından toplantı sonra erdi.

Toplantıya İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.

Sünnet şöleni düzenlenecek

Kapaklı Belediyesince "19. Sünnet Şöleni" düzenlenecek.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, bu yıl 19'uncusunu düzenleyecekleri sünnet şölenine hazırlandıklarını bildirdi.

Şölenin 27 Temmuz Cumartesi günü çocukların ve ailelerin kortej yürüyüşüyle başlayacağını aktaran Çetin, ailelerin ve çocukların mutluluğunu birlikte paylaşacaklarını belirtti.

Çetin, birbirinden farklı etkinliklerin düzenleneceği programda sanatçı Suzan Kardeş'in konser vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Tekirdağ, İŞKUR, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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