Tekirdağ İl Müftüsü Bilgiç, Kapaklı Kaymakamı Gürdal\'ı makamında ziyaret etti

Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgiç, Kapaklı İlçe Müftüsü Abdullah Bora ve beraberindeki heyetle Kaymakam Gürdal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, ilçede yürütülen din hizmetleri başta olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilgiç ve beraberindeki heyet, Gürdal ile bir süre sohbet ederek ilçedeki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gürdal, ziyaretleri dolayısıyla Bilgiç, Bora ve beraberindekilere teşekkür etti.