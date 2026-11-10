Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan hastalıkları toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan hastalıkları toplantısı düzenledi

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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirmek üzere İl Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığında toplantı düzenledi. İlçe veteriner hekimlerinin katıldığı toplantıda aşılama ve eradikasyon çalışmaları ile dönem planlamaları görüşüldü.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele kapsamında yıl boyunca yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

İl Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığında kurumda gerçekleştirilen toplantıya, il genelinde görev yapan ilçe veteriner hekimleri katıldı.

Toplantıda, yıl boyunca sahada yürütülen koruyucu ve tedavi edici veteriner hekimlik hizmetleri, aşılama kampanyaları, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve eradikasyon çalışmaları ele alındı.

Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunların da değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları ile üreticilere yönelik destekleme projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, hayvan sağlığının korunması, hastalıklarla etkin mücadele edilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
Mehmet AksoyTekirdağSağlıkGüncelTarımSon Dakika

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