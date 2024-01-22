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Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili - Son Dakika
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Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili

Tekirdağ'ın Kapaklı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kar, ilçelerin parklarını, sokaklarını ve caddelerini beyaz örtüyle kapladı. Belediye ekipleri ana arterlerin kapanmaması için çalışma yapıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olduğu kentte kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ\'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili
22.01.2024 - 13:39,
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Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kapaklı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini arttırdı. İlçe genelinde parklar, sokaklar ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı.

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde ise öğle saatlerinde başlayan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı.

Belediye ekipleri ana arterlerin kapanmaması için çalışma yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olduğu kente kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili - Son Dakika
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