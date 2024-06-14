Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan sıcaklığın ardından saat 15:30 sularında yaşanan dolu yağışı vatandaşı korkuttu. Dolu yağışı sebebiyle dışarıda olan birçok vatandaş, korunacak yer aradı. Yağan dolu sonrasında ilçe merkezi beyaza büründü ve tarım arazileri, araçlar, sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü.

14.06.2024 16:07
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- Fındık büyüklüğüne dolu yağdı, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan sıcaklığın ardından saat 15: 30 sularında yaşanan dolu yağışı vatandaşı korkuttu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle dışarıda olan birçok vatandaş, korunacak yer aradı.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kuvvetli sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Dışarıda olan vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, korunacak yer aradı. Birçok vatandaş, otobüs durakları ve esnafa sığınırken, yaklaşık yarın saat boyunca yağan dolu sonrasında ilçe merkezi beyaza büründü. Dolu yağışı bazı ekili tarım arazilerinde, araçlarda, sebze ve meyve bahçelerinde zarara yol açtı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı - Son Dakika
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