Tekirdağ'ın iki ilçesi ile Kırklareli Vize'de bugün denize giriş yasaklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'ın iki ilçesi ile Kırklareli Vize'de bugün denize giriş yasaklandı

Tekirdağ\'ın iki ilçesi ile Kırklareli Vize\'de bugün denize giriş yasaklandı
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Tekirdağ'da etkili olan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde bugün denize girmek yasaklandı. Kırklareli'nin Vize ilçesinde de tüm plajlarda denize girişe bir gün süreyle izin verilmedi.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçeleri ile Kırklareli'nin Vize ilçesinde bugün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ'da etkili olan poyraz nedeniyle Valilik, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Süleymanpaşa ilçemiz sınırları içerisinde ve Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy Mahallesi sahilinde 08.09.2026 Salı, 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde de Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 8 Eylül 2026 günü 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'ın iki ilçesi ile Kırklareli Vize'de bugün denize giriş yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'ın iki ilçesi ile Kırklareli Vize'de bugün denize giriş yasaklandı - Son Dakika
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