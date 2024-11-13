Tekirdağ'ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Tekirdağ'ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Tekirdağ\'ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

13.11.2024 11:49
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Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik binası önündeki törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Şeref defterini imzalayan Vali Soytürk, Tekirdağ'ın kurtuluşunun gururla kutlandığını söyledi.

Kentin, verdiği mücadele ve direnişle Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynadığını belirten Soytürk, "Tekirdağ 2 yıl boyunca işgal altında kaldı. Kara günler kahraman ordumuzun şehre girişiyle sona erdi. İşgalciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi bir daha dönmemek üzere gittiler." dedi.

Daha sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise Türk milletinin eşsiz bir kahramanlık mücadelesi vererek bağımsızlığını kazandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törene, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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