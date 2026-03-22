Tekirdağ-İstanbul Arasında Ağır Araç Geçişine Kısıtlama

22.03.2026 16:19
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişi yasaklandı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla artması beklenen trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

İçişleri Bakanlığınca alınan karar kapsamında, dün saat 16.00'da başlayan kısıtlama, yarın 01.00'e kadar devam edecek.

Uygulama doğrultusunda, D-110 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Tekirdağ'dan İstanbul yönüne seyir halinde olan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmiyor.

Bu kapsamda Tekirdağ genelinde 94 trafik ekibi ve 445 trafik polisi görev yaparak uygulamaları denetliyor.

Öte yandan, tedarik zincirinde aksama yaşanmaması için bazı taşımalara istisna getirildi. Yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç ve tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan araçların, öncelikle ana arterler dışındaki güzergahları kullanmaları istendi.

Zorunlu hallerde ise söz konusu araçların, ana arterlerde en kısa süreyle bulunmaları şartıyla seyirlerine kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
