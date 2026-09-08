Tekirdağ Kapaklı'da sürücü çarptığı 'Dur' tabelasını sökemeyince aracına binip kaçtı - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da sürücü çarptığı 'Dur' tabelasını sökemeyince aracına binip kaçtı

Tekirdağ Kapaklı\'da sürücü çarptığı \'Dur\' tabelasını sökemeyince aracına binip kaçtı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir sürücü, geri manevra yaptığı otomobiliyle yol kenarındaki 'Dur' tabelasına çarptı. Aracından inen sürücü, çevredekilerin tepkisine rağmen tabelayı elleriyle sökmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca aracına binip bölgeden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Onur KAYA/TEKİRDAĞ, (DHA- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde bir sürücü geri manevra yaptığı otomobiliyle yol kenarındaki tabelaya çarptı. Aracından inen sürücü tabelayı yerinden sökmeye çalışırken, o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil yol kenarındaki 'Dur' tabelasına çarptı. Öfkeli bir şekilde aracından inen sürücü önce otomobildeki hasarı kontrol etti ardından çarptığı tabelayı elleriyle yerinden sökmeye çalıştı. Çevredekilerin tepki gösterdiği sürücü, sağa sola salladığı tabelayı yerinden sökemeyince aracına binip bölgeden ayrıldı.

Otomobilin tabelaya çarptığı ve sürücünün tabelayı sökmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Kapaklı'da sürücü çarptığı 'Dur' tabelasını sökemeyince aracına binip kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da sürücü çarptığı 'Dur' tabelasını sökemeyince aracına binip kaçtı - Son Dakika
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