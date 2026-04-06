"Tekirdağ Kısa Mesafe Sürat Yarışları" Tamamlandı... En Hızlı Minik Sporcular Belirlendi

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Tekirdağ Kısa Mesafe Sürat Yarışları", Süleymanpaşa'da gerçekleştirilen final etaplarıyla tamamlandı. İl genelinde 11 ilçeden yaklaşık bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda dereceye giren minik atletler, Tekirdağ'ı bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği iş birliğiyle hayata geçirilen Tekirdağ Kısa Mesafe Sürat Yarışları büyük bir heyecana sahne oldu. 26 Şubat 2026 tarihinde start verilen ve spor kültürünü geniş kitlelere yaymayı hedefleyen yarışlar; Malkara, Hayrabolu, Şarköy, Muratlı, Saray, Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu, Ergene ve Marmaraereğlisi'nin ardından Süleymanpaşa'da gerçekleştirilen final koşularıyla tamamlandı.

Dün sabah saatlerinde düzenlenen Süleymanpaşa ilçe elemelerinin ardından öğleden sonra her ilçeden gelen sporcuların katılımıyla il finali heyecanı yaşandı. Geleceğin milli sporcuları olma yolunda ilk adımlarını atan minik atletler, yaş kategorilerine göre farklı mesafelerde hızlarını sergiledi. 2012 ve 2013 doğumlu sporcuların 80 metre kategorisinde yarıştığı organizasyonda; 2014, 2015 ve 2016 doğumlu minikler ise 60 metre kulvarında kıyasıya mücadele etti. Kızlar ve erkekler kategorilerinde ayrı ayrı koşan yaklaşık bin 200 sporcu, hem Tekirdağ'ın en hızlısı olmak hem de dostluk bağlarını güçlendirmek için ter döktü.

Atletizm branşına yönelik ilgiyi artırmak ve çocukları sağlıklı bir yaşama teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışlar sonunda büyük bir başarıya imza atıldı. Kendi kategorilerinde ilk 5'e girmeyi başaran sporcular, İstanbul'da düzenlenecek "Türkiye'nin En Hızlısı" Bölge Şampiyonası elemelerine katılarak Tekirdağ'ı temsil edecek.

Büyük finalin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalya ve kupaları takdim edilirken, aileler ve antrenörler de bu gurur dolu anlara ortak oldu.