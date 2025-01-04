Tekirdağ Kıyılarında Kızıl Yosun İstilasının Etkileri

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Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında lodos sonrası kızıl yosun istilası

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında lodos sonrası yoğun miktarda kızıl yosun birikimi meydana geldi.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkili olan lodosun ardından kıyılarda yoğun miktarda kızıl yosun birikimi görüldü.

Son günlerde etkili olan lodos, deniz yüzeyindeki kızıl yosunları kıyılara sürükledi. Özellikle Süleymanpaşa sahilinde yoğunlaşan birikim, hem görsel kirliliğe yol açtı hem de kötü bir kokuya neden oldu. Kıyı şeridini kaplayan yosunlar, sahil boyunca belirgin bir tabaka oluşturdu.

Kızıl yosunların kıyılarda yoğunlaşmasının, rüzgar ve dalga etkisiyle daha da yayılabileceği düşünülüyor.