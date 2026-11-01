Tekirdağ Malkara\'da saman deposu yangınında yaklaşık 200 balya kullanılamaz hale geldi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında evin bitişiğindeki saman deposu ile depodaki saman ve ot balyaları yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Malkara'nın Sağlamtaş Mahallesi'nde Mehmet Karasu'ya (60) ait saman deposunda çıktı. Alevleri gören mahalleli, ellerindeki su kovaları ve hortumlarla yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında saman deposu ile depo içerisinde bulunan yaklaşık 200 saman ve ot balyası kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.