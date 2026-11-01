Tekirdağ Malkara'da saman deposu yangınında yaklaşık 200 balya kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Tekirdağ Malkara'da saman deposu yangınında yaklaşık 200 balya kullanılamaz hale geldi

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Tekirdağ Malkara\'da saman deposu yangınında yaklaşık 200 balya kullanılamaz hale geldi
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Tekirdağ Malkara'nın Sağlamtaş Mahallesi'nde çıkan yangında saman deposu ve yaklaşık 200 saman ve ot balyası kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ve mahallelinin müdahalesiyle söndürülürken elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında evin bitişiğindeki saman deposu ile depodaki saman ve ot balyaları yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Malkara'nın Sağlamtaş Mahallesi'nde Mehmet Karasu'ya (60) ait saman deposunda çıktı. Alevleri gören mahalleli, ellerindeki su kovaları ve hortumlarla yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında saman deposu ile depo içerisinde bulunan yaklaşık 200 saman ve ot balyası kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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