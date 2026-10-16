Tekirdağ merkezli araç dolandırıcılığı operasyonunda 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya platformları, ilan siteleri ve çeşitli internet mecralarında piyasa değerinin altında araç satış ilanları yayımlayarak vatandaşların ilgisini çeken zanlıların, yoğun talep olduğu ve satışın hızlı gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, kapora adı altında para talep ettiklerini belirledi.

Şüphelilerin hesaplarındaki incelemelerde yaklaşık 433 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Zanlıların yakalanması amacıyla Tekirdağ'ın yanı sıra 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, suç örgütünün elebaşı ve yönetici konumundaki kadroların da bulunduğu öne sürülen kişilerin de aralarında olduğu 32 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında suç unsuru olduğu değerlendirilen 91 dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Tekirdağ'a getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.