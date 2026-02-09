Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer:  "Dayanışma İçinde, Herkes İçin Eşit ve Nitelikli Hizmet Üretmeye Devam Edeceğiz"

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "TÜİK verilerine göre artık 1 milyon 208 bin 441 kişilik büyük bir aileyiz. Tekirdağ büyüyecek, hizmet kalitemiz azalmayacak aksine artarak devam edecek. Dayanışma içinde, herkes için eşit ve nitelikli hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2025 yılı sonuçlarına göre, Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 208 bin 441 kişi oldu. Kent nüfusunun 615 bin 806'sını erkekler, 592 bin 635'ini ise kadınlar oluşturdu.

Çorlu 306 bin 939 ile en kalabalık ilçe olurken; Süleymanpaşa 226 bin 582, Çerkezköy 223 bin 975 ve Kapaklı 152 bin 509 kişilik nüfusa ulaştı. Ergene'nin nüfusu 68 bin 648, Saray'ın 51 bin 468, Malkara'nın 50 bin 123, Şarköy'ün 34 bin 458, Marmaraereğlisi'nin 33 bin 623, Muratlı'nın 30 bin 410 ve Hayrabolu'nun 29 bin 706 olarak kayıtlara geçti.

Yüceer, artan nüfusla birlikte Tekirdağ'ın hizmet kalitesinin de arttığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"TÜİK verilerine göre artık 1 milyon 208 bin 441 kişilik büyük bir aileyiz. Tekirdağ'ımızın nüfusu artıyor, hizmet kalitemiz de aynı doğrultuda artıyor. Şehrimiz büyürken altyapıdan ulaşıma, sosyal hizmetlerden çevre yatırımlarına kadar her alanda vatandaşlarımızın aldığı hizmetin artması için var gücümüzle çalışıyoruz. Tekirdağ büyüyecek, hizmet kalitemiz azalmayacak, aksine artarak devam edecek. Dayanışma içinde, herkes için eşit ve nitelikli hizmet üretmeye devam edeceğiz."