Tekirdağ Sahili Kırmızı Yosunla Kaplandı - Son Dakika
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Tekirdağ Sahili Kırmızı Yosunla Kaplandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı. Poyrazın etkisiyle denizin dibindeki yosunlar kıyıya vurdu ve sahilde birikinti oluştu. Yosunların kirlilikten kaynaklanmadığını belirten uzmanlar, bu durumun sadece rüzgarın etkisiyle gerçekleştiğini ve çevre kirliliğiyle ilgili bir sorun olmadığını söyledi. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, sahilin bazı kesimlerindeki kırmızı yosunları temizlemek için çalışmalara başladı.

01.08.2024 10:45
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Kentte dün etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların kirlilikten dolayı oluşmadığını söyledi.

Poyrazın denizin dibindeki yosunları kıyıya vurması nedeniyle yosun birikintisi oluştuğunu ifade eden Tecer, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Bunlar herhangi bir kirlilikten dolayı olmadı. Rüzgarların uzun süre etkili olmasından dolayı yosunlar kıyıya vuruyor. Çevre kirliliği gibi bir durum söz konusu değil. Sıcaklığa da bağlı olarak bu yosunlar koku yapabiliyor." dedi.

Tecer, yosunları görenlerin korkmaması gerektiğini aktararak, Tekirdağ'da yosunların zaman zaman kıyıları kapladığını dile getirdi.

Sahilin bazı kesimlerini kaplayan kırmızı yosunlar, Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince temizleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Sahili Kırmızı Yosunla Kaplandı - Son Dakika

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