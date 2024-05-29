Tekirdağ Saray Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Tekirdağ Saray Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Tekirdağ Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret ederek örnek projeleri hakkında bilgi aldı. Başkan Taşyasan, Başkan Çalık'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

29.05.2024 11:00
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(İSTANBUL) - Tekirdağ Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret ederek örnek projeleri hakkında bilgi aldı. Başkan Taşyasan, anne ve çocuklara olan hizmetlerinden ötürü Başkan Çalık'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Taşyasan ile eşi Nurdan Taşyasan ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Başkan Çalık, daha sonra Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi ile Güli Akkuş Gündüz Çocuk Bakımevi ve Anne- Çocuk Merkezi'ni ziyaret etti. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemeler sırasında atölyeleri gezen Çalık ve Taşyasan, kursiyerlerle atölye çalışmalarına katıldı.

Başkan Çalık ve Taşyasan'a çocuklardan yoğun ilgi

Heyetin bir sonraki adresi ise Güli Akkuş Gündüz Çocuk Bakımevi ve Anne- Çocuk Merkezi oldu. Kreşte sınıfları gezen Başkan Çalık ve Taşyasan'a çocuklar büyük ilgi gösterdi. Tüm Türkiye'ye örnek olan merkezler hakkında da bilgi alan Başkan Taşyasan, anne ve çocuklara olan hizmetlerinden ötürü Başkan Çalık'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Saray Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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