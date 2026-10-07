Tekirdağ Saray\'da güvercin kümesinde uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kümeste uyuşturucu bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Saray Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, E.G'ye ait güvercin kümesinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.G. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.