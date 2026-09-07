Tekirdağ Saray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize giriş yasaklandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Valilik, vatandaşların yasağa uymasını isterken, jandarma ekipleri bölgede denetim yapacak.
Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün Saray'daki plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Jandarma ekipleri, bölgede denetimlerde bulunacak.
Kaynak: AA
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