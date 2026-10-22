Tekirdağ Şarköy\'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

M.E.Y'nin kullandığı 59 AKY 221 plakalı otomobil ile O.K. idaresindeki 59 ADM 301 plakalı otomobil Gölcük Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada M.E.Y. hayatını kaybetti. Diğer sürücü O.K. ile araçta bulunan B.Ü. ve E.Ü. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.E.Y'nin cenazesi Şarköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.