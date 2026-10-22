Tekirdağ Şarköy'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 21 yaşındaki sürücü öldü - Son Dakika
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Tekirdağ Şarköy'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 21 yaşındaki sürücü öldü

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Tekirdağ Şarköy\'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 21 yaşındaki sürücü öldü
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gece saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 21 yaşındaki sürücü öldü, 3 kişi yaralandı. Durumu ağır olan iki yaralı Malkara Devlet Hastanesi'ne, hafif yaralı bir kişi ise Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücü Mehmet Emin Yasugey (21) öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Tekirdağ'ın Şarköy ile Malkara ilçeleri arasındaki Gölcük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Eren Yasugey'in kullandığı 59 AKY 221 plakalı otomobille, Onur Kemer yönetimindeki 59 ADM 301 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde sürücü Mehmet Emin Yasugey'in öldüğü belirlendi. Yaralanan ve durumları ağır olduğu belirtilen Berhan Ü. ve Emirhan Ü. Malkara Devlet Hastanesi'ne, durumu hafif olan Onur Kemer de Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Emin Yasugey'in cansız bedeni de Şarköy Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Şarköy'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 21 yaşındaki sürücü öldü - Son Dakika
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