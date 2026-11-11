Tekirdağ Şarköy'de zeytinde pestisit denetimi başladı, kalıntı varsa ürün toplatılır - Son Dakika
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Tekirdağ Şarköy'de zeytinde pestisit denetimi başladı, kalıntı varsa ürün toplatılır

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Tekirdağ Şarköy'de zeytin alanlarında hasat öncesi pestisit kalıntısı için numune alınıyor; üreticiler Tarım Bilgi Sistemi üzerinden rastgele belirleniyor. Pestisit tespit edilirse idari para cezası, hasadın geciktirilmesi ve ürünlerin toplatılması uygulanacak.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, zeytin üretim alanlarında hasat öncesi pestisit kalıntısının belirlenmesi amacıyla ekipler numune alınıyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının Bitki Sağlığı Programı kapsamında yürütülen Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri çerçevesinde, zeytin üretiminin yoğun olduğu Şarköy'de üretim alanlarından kalıntı analizi için numuneler alınıyor.

Erken uyarı sisteminden elde edilen veriler ve saha gözlemleri doğrultusunda üreticiler bilgilendirilirken, kimyasal mücadelenin son çare olarak uygulanması gerektiği anlatılıyor.

Bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda ve uygun dozda kullanılmasını anlatan ekipler, hasada yakın dönemde yapılan hatalı uygulamaların, tavsiye dışı veya yasaklı etken maddelerin kullanılmasının ürünlerde pestisit kalıntısına yol açabileceğini belirtiyor.

Denetimlerde üreticiler Tarım Bilgi Sistemi'ndeki modül üzerinden rastgele belirleniyor.

İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli personel tarafından belirlenen üreticilerin arazilerinden usulüne uygun numune alınıyor.

Alınan numuneler Bakanlıkça yetkilendirilmiş gıda kontrol laboratuvarlarına gönderiliyor.

Analiz sonucunda pestisit tespit edilmesi halinde kullanılan etken maddenin durumuna göre idari para cezası, hasadın geciktirilmesi ve ürünlerin toplatılması gibi yaptırımlar uygulanacak.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerTekirdağEkonomiZeytinŞarköyGüncelTarımSon Dakika

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