Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi çalışanlarından oluşan tiyatro ekibi, "Başka Hayat Yok" adlı oyunla ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Hastanenin konferans salonunda sahnelenen oyunda, farklı birimlerde görev yapan sağlık çalışanları rol aldı.

Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının iş yoğunluğundan ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmaları amacıyla tiyatro ekibi kurulduğunu söyledi.

Çalışanların ilk kez sahneye çıktığını belirten Tabakoğlu, "Sağlık çalışanlarımız günün stresinden uzaklaşarak sahnede güzel bir oyun sergiliyor. Sağlık hizmetlerinde şifa dağıtan çalışanlarımız, sahnede de oldukça başarılı. Çok güzel bir oyun ortaya koydular." dedi.

Oyunun yönetmeni Güngör Varlı, hastane çalışanlarından oluşan ekiple keyifli bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade ederek, ilk kez seyirci karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Oyunculardan hemşire Halit Miraç Altay, tiyatro çalışmasını iş yoğunluğunun oluşturduğu stresten uzaklaşmak ve sosyalleşmek amacıyla gerçekleştirdiklerini, güzel bir oyun ortaya çıkardıklarına inandıklarını kaydetti.

Hastanede tekniker olarak görev yapan Atilla Döner de etkinliği öğrenmesinin ardından ekibe katılmaya karar verdiğini anlattı.

Yaklaşık 6 aylık hazırlık sürecinin ardından sahneye çıktıklarını belirten Döner, izleyicilerin de kendileri kadar keyif almasını istediklerini söyledi.