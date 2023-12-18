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Tekirdağ semalarında sığırcık kuşlarından mest eden dans - Son Dakika
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Tekirdağ semalarında sığırcık kuşlarından mest eden dans

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde günbatımıyla kızıllaşan semalarda toplanan sığırcık kuşları, akrobatik hareketlerle havada dans ederek görsel bir şölen oluşturdu. Sığırcıkların muhteşem dansı cep telefonu kamerasına yansırken, gökyüzünde kaybolmalarıyla birlikte Tekirdağ'ın semalarına renk kattılar.

Tekirdağ semalarında sığırcık kuşlarından mest eden dans
18.12.2023 - 22:28,
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Tekirdağ semalarında sığırcık kuşlarından mest eden dans

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da günbatımıyla kızıllaşan şehrin semalarında adeta dans edercesine hareket eden sığırcık kuşları izleyenleri mest etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi semalarında akşam saatlerinde günbatımıyla kızıl renge bürünen gökyüzünde toplanan sığırcık kuşları bir süre sonra akrobatik hareketler yaparak, havada çeşitli şekiller çizmeye çalıştı. Sığırcık kuşları havada senkronize uçuşları ile adeta dans ederek, görsel bir şölen oluşturdu.

Gökyüzünde kayboldular

Sığırcıkların muhteşem dansı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, yaptıkları hareketlerle görenlerin ilgisini çeken sığırcık kuşları, Tekirdağ'ın kızıl renge bürünen semalarına renk kattı. Grup halinde hiç düzeni bozmadan uçan sığırcıklar, gökyüzünün kararmaya başlaması ile muhteşem danslarıyla ortadan kayboldular.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ semalarında sığırcık kuşlarından mest eden dans - Son Dakika
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