Tekirdağ Süleymanpaşa'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da iki gün önce düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aramalarda Kazandere Mahallesi'ndeki adreste 2 bin 314 sikke, 373 obje ve 27 yüzük ele geçirilmişti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, iki gün önce Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, iki gün önce Süleymanpaşa ilçesindeki bir ikamette ve Kazandere Mahallesi'nde belirlenen adreste yapılan aramalarda, 2 bin 314 sikke, 373 obje, 27 yüzük, 36 taş ve mermer obje, 2 madalyon, 2 kitap, 290 yakın döneme ait madeni para, 254 kağıt para, 2 sikke kitabı, 16 mezat kartı ve 5 fişek ele geçirilmişti. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Tekirdağ3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Süleymanpaşa'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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