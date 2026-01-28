Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Filosunu 20 Yeni Araçla Güçlendirdi

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplu taşıma hizmet kalitesini artırmak, vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve etkin bir ulaşım hizmeti sunmak amacıyla 20 yeni aracı daha ulaşım filosuna dahil etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından filoya katılan 20 yeni araç, yapılan saha incelemeleri ve yolcu yoğunluk analizleri doğrultusunda özellikle öğrenci ve yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu hatlarda hizmete girecek. Bu kapsamda öğrencilerin giriş-çıkış saatleri ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı zaman dilimlerinde yaşanan kalabalığın azaltılması hedefleniyor. Ulaşım filosuna eklenen araçlar Süleymanpaşa'da; 1/3 No'lu Hat (Altınova-Hürriyet), 13 No'lu Hat (100. Yıl-Okullar Bölgesi) ve 2/7 No'lu Hat (100. Yıl-NKÜ) hatlarında hizmet vermeye başlayacak. Çorlu'da ise yeni araçlar; 3 No'lu Hat (Havuzlar-Hatip), 9 No'lu Hat (MTAL-NKÜ Mühendislik Fakültesi) ve 11 No'lu Hat (NKÜ Mühendislik Fakültesi-Otogar) hatlarında hizmete girecek.

"Bu araçlarla birlikte hizmet kalitemizi daha da artırdık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, ulaşımda hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Toplu taşıma hizmetlerimizi daha konforlu, daha etkin ve daha güvenli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak, sefer güvenliğini artırmak ve başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlarımızın toplu taşımayı daha verimli kullanabilmesini sağlamak amacıyla 20 yeni aracı filomuza kazandırdık. Araçlarımız yolcu yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde ve özellikle okul ve üniversite bölgelerinde görevlendirildi. Bu araçlarla birlikte hizmet kalitemizi daha da artırdık. Ulaşımda çözüm üretmeye, hep birlikte daha yaşanabilir bir Tekirdağ için çalışmaya devam ediyoruz. Sadece konforlu değil, keyifli yolculuklar da diliyoruz. Araçlarımız Tekirdağ'a hayırlı olsun" diye konuştu.

Teknolojik donanımlı, modern, konforlu ve geniş iç hacimli araçlardan oluşan Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosu, Türkiye genelinde yaş ortalaması en düşük filolar arasında yer alıyor. Yürütülen çalışmalarla kent genelinde ulaşım hizmetlerinin daha etkin, sürdürülebilir ve vatandaş odaklı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.