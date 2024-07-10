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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, ev aletleri üreten BSH'nin fabrikasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Soytürk, ardından Muharrem Ayı dolayısıyla Çerkezköy Ehlibeyt Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Sinan Boztepe ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Soytürk, derneği gezerek üyelerle bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerinde Soytürk'e İlçe Kaymakam Vekili Mustafa Gürdal ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu eşlik etti.