Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kıbrıs gazisi Mehmet Pamuk'u evinde ziyaret ederek sohbet etti. Ardından 1990'da Isparta'nın Yalvaç ilçesinde şehit olan Osman Bayraktar'ın ailesini ziyaret etti. Soytürk, şehitlik mertebesine yükselenlere minnet ve şükran borçlu olduklarını belirtti. Daha sonra eski Trabzon Valisi Recep Kızılcık'ın ailesini ziyaret etti.

07.02.2024 12:40
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Soytürk, Kıbrıs gazisi Mehmet Pamuk'u evinde ziyaret ederek sohbet etti.

Ardından Soytürk, 1990'da Isparta'nın Yalvaç ilçesinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli Osman Bayraktar'ın ailesini ziyaret etti.

Şehitlik mertebesine yükselenlere minnet ve şükran borçlu olduklarını belirten Soytürk, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Soytürk, daha sonra 2014'de vefat eden eski Trabzon Valisi Recep Kızılcık'ın Sağlamtaş Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Vali Soytürk'e ziyaretlerinde İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve ilçe protokolü eşlik etti.

Kaynak: AA

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