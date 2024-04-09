Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, iftarda Roman vatandaşlarla bir araya geldi.
Polisevinde düzenlenen iftar sonrası Vali Soytürk, Roman vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Daha sonra Roman vatandaşlardan doğum günü olan Eyüp Sürücüler'e pasta kesilerek doğum günü kutlandı.
Programa, Valilik Özel Kalem Müdürü Yurdanur Arıcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Göksel Fil, Valilik Roman Koordinatörü Süleyman Karatepe ve Roman dernekleri başkanları katıldı.
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Aydın Ticaret Borsası yönetimi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bayramın anlam ve önemine ilişkin duygularını dile getirerek, Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni etti.
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