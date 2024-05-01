Tekirdağ Valisi Recep Soytürk\'ten 1 Mayıs Mesajı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında 1 Mayıs'ın iş ve çalışma hayatındaki çeşitli sorunların dile getirilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla kutlandığını belirtti.

İşçilerin, emek ve alın teriyle ülkenin büyümesi, gelişmesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynadığını aktaran Soytürk şunları kaydetti:

"İşçi ve diğer çalışanlarımızın çabaları sayesinde ülkemizin refah düzeyi artmakta, vatandaşlarımız daha iyi şartlarda hayatını sürdürmektedir. Bizler millet olarak işçinin, çalışanın hakkını alın teri kurumadan vermenin kutsiyetine inanan bir kültürün mensuplarıyız. Bu sebeple, devlet olarak çalışanlarımızın her konuda destekçisi olmayı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle, üretimin en önemli unsuru olan kamu ve özel sektörde görev yapan tüm işçi kardeşlerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hayat diliyorum."