Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten Anneler Günü Mesajı - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten Anneler Günü Mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk\'ten Anneler Günü Mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anneler Günü dolayısıyla toplumun en küçük yapı taşı olan ailelerin temelini annelerin oluşturduğunu belirterek, annelerin hoşgörü, karşılıksız özveri, sevgi ve şefkat duygularının tükenmez kaynağı olduğunu ifade etti. Soytürk, annelerin toplumun mimarı olduğunu vurgulayarak, annelerin değerini her gün hatırlamamız gerektiğini söyledi ve Anneler Günü'nü kutladı.

11.05.2024 11:12
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk mesajında, toplumun en küçük yapı taşı olan ailelerin temelini annelerin oluşturduğunu belirtti.

Annelerin hoşgörü, karşılıksız özveri, sevgi ve şefkat duygularının tükenmez kaynağı olduğunu aktaran Soytürk, "Çocukların hayatla aralarında en güçlü bağ anneleridir. Anne sevgisi ve şefkati alan bir çocuk kendisi, ailesi ve çevresiyle olumlu ilişkiler geliştirir, annesiyle olan sağlıklı ilişkisi yaşantısını, karakterini, ruhsal durumunu olumlu yönde etkiler. Yetiştirdiği erdemli, doğru, dürüst ve ahlaklı bireylerle annelerimiz toplumun mimarı, mukaddes varlıklardır." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, anneliği mukaddes ve hürmete layık bir değer olarak gördüğünü ifade eden Soytürk, şöyle devam etti:

"Bizi millet yapan, bizi birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük pay annelerimize aittir. İlk öğretmenimiz annelerimizdir. Annelerimizi daima mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, onlar için en büyük armağandır. Annelerimizin gülen yüzleri, bizler için en değerli hazinedir. Annelerimizi, yılın sadece bir gününde değil her gününde hatırlamalı, gönüllerini hoş tutmalı, sevgi ve saygımızı daima göstermeliyiz. Bu vesileyle, başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten Anneler Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten Anneler Günü Mesajı - Son Dakika
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