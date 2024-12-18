Tekirdağ Valisi Soytürk Çorlu\'da ziyaretlerde bulundu

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Çorlu ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Çorlu Devlet Hastanesi Şehit Münür Alkan Ek Hizmet Binasında incelemelerde bulundu.

İlçe Sağlık Müdürü Ali Rıza İçel ve Başhekim Mustafa Doğan'la görüşen Soytürk, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Soytürk, daha sonra bitkisel ve yemlik yağ üreten Diktaş Yağ-Sabun Sanayi firmasını ziyaret etti.

Fabrika sahibi Mehmet Diktaş tarafından karşılanan Vali Soytürk, fabrika sahibi Diktaş ile bir süre görüşerek, fabrika hakkında bilgi aldı.

Ardından, Ziraat Bankası Bölge Müdürü Tahir Ceylan'ı ziyaret eden Soytürk, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çorlu Kaymakamı Murat Eren de eşlik etti.