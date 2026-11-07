Tekirdağ Valisi Soytürk, Çorlu Ticaret Borsası'nın yeni yönetimini kabul etti

Tekirdağ Valisi Soytürk, Çorlu Ticaret Borsası'nın yeni yönetimini kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Olcay Büyük ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından kabul edildi. Valilik makamındaki ziyarete Meclis Başkanı Nail Çalım da katıldı; Soytürk, borsa yönetimine başarılar diledi.
Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Olcay Büyük ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından kabul edildi.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, Çorlu Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nail Çalım da katıldı.
Vali Soytürk, Büyük ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşerek yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Soytürk, borsa yönetimine çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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