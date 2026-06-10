Tekirdağ ve Kırklareli'de Orman Girişleri Yasaklandı - Son Dakika
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Tekirdağ ve Kırklareli'de Orman Girişleri Yasaklandı

10.06.2026 18:29
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Yangın riskine karşı ormanlık alanlara 12 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında giriş yasaklandı.

Tekirdağ ve Kırklareli'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararı doğrultusunda il genelindeki ormanlık alanlara girişler 12 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Karar kapsamında belirlenen alanlar dışında ateş yakılması, orman içi ve yakınındaki bölgelerde anız ile bitki örtüsü yakılması ve yangına neden olabilecek havai fişek ile dilek balonu kullanımı yasaklandı.

Kırklareli Valiliği de meteorolojik şartlar nedeniyle artan yangın riskine karşı kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş ve anız yakmamaları, sigara izmariti atmaktan kaçınmaları istendi.

Her iki ilde de jandarma ve ilgili ekiplerin denetimlerini artıracağı, kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, 3. Sayfa, Tekirdağ, Güvenlik, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ ve Kırklareli'de Orman Girişleri Yasaklandı - Son Dakika

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