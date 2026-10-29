Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu, polis sürücüleri uyardı - Son Dakika
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Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu, polis sürücüleri uyardı

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Tekirdağ ve Kırklareli\'nde sağanak etkili oldu, polis sürücüleri uyardı
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Tekirdağ'da sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu; polis sürücüleri uyardı, bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Kırklareli'nde de aralıklarla süren yağışta sıcaklık Tekirdağ'da 16, Kırklareli'nde 13 derece ölçüldü.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde ise sabah çisenti şeklinde etkili olan sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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