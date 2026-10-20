Tekirdağlı balıkçılar fırtına azalınca bereketli palamut avına yeniden başladı - Son Dakika
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Tekirdağlı balıkçılar fırtına azalınca bereketli palamut avına yeniden başladı

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Tekirdağlı balıkçılar fırtına azalınca bereketli palamut avına yeniden başladı
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Fırtınanın şiddeti azalınca Tekirdağlı balıkçılar yeniden denize açılarak palamut avına başladı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, palamut sezonunun bereketli geçtiğini, lüfer, istavrit, sardalya ve kefalde de bolluk beklediklerini söyledi.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtınanın şiddetinin azaltmasının ardından Tekirdağlı balıkçılar yeniden denize açılarak palamut avına başladı.

Fırtına nedeniyle bir süre limanda bekleyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesiyle teknelerinin bakım ve hazırlıklarını tamamlayarak yeniden ağ attı.

Palamut avında bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, önümüzdeki dönemde lüfer, istavrit, sardalya ve kefal avında da bolluk yaşanmasını bekliyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçıların verimli bir av sezonu geçirdiğini söyledi.

Fırtına nedeniyle avcılığa bir süre ara verdiklerini belirten Pehlivanoğlu, hava koşullarının düzelmesiyle yeniden denize açıldıklarını ifade etti.

Palamut avındaki bereketin diğer balık türlerinde de yaşanmasını beklediklerini dile getiren Pehlivanoğlu, "Fırtına etkisini azalttı. Balıkçı arkadaşlarımız yeniden denize açılarak palamut avına başladı. Bu sene palamut bereketli geçti. Palamudun ardından lüfer balığının da bol olacağını düşünüyoruz. İstavrit, sardalya ve kefalde de bolluk bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağlı balıkçılar fırtına azalınca bereketli palamut avına yeniden başladı - Son Dakika
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