Tekirdağlı lise öğrencileri milli takıma seçildi, ISEF'te Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağlı lise öğrencileri milli takıma seçildi, ISEF'te Türkiye'yi temsil edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağlı lise öğrencileri milli takıma seçildi, ISEF\'te Türkiye\'yi temsil edecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 3 lise öğrencisi, zaman yönetimi projesiyle ISEF'te Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. TÜBİTAK finallerinde 216 proje arasından psikoloji alanında Türkiye ikincisi olan projeyle milli takıma seçilen öğrenciler, 10-16 Mayıs 2027'de Los Angeles'ta yarışacak.

Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri zaman yönetimi projesiyle ABD'de düzenlenecek Regeneron International Science and Engineering Fair'de (ISEF) Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Fatma Zeynep Göksel, Zeynep Türkan Yeşilçimen ve Rüzgar Tuna tarafından hazırlanan "Algoritmik Düşünme Yaklaşımı ile Lise Öğrencilerinin Zaman Yönetim Becerilerinin İncelenmesi" başlıklı projede, algoritmik düşünme yöntemlerinin öğrencilerin zaman yönetimi becerileri üzerindeki etkileri araştırıldı.

Ankara'da mayısta düzenlenen TÜBİTAK Türkiye finallerinde 216 proje arasından psikoloji alanında Türkiye ikincisi olan çalışmada, algoritmik düşünmenin planlama, öncelik belirleme ve günlük görevlerin sistematik yürütülmesine olumlu katkı sunduğu ortaya konuldu.

Milli takıma seçildiler

Projeleriyle milli takıma seçilen öğrenciler, 10-16 Mayıs 2027'de ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek ISEF'te Türkiye'yi temsil edecek.

Öğrencilerden Rüzgar Tuna, projeyi hazırlama sürecinin kendileri açısından heyecan verici olduğunu söyledi.

Çalışmayla lise öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin gelişimini incelemeyi hedeflediklerini anlatan Tuna, çalışmalar sonucunda öğrencilerin bu becerilerinde artış sağlamayı başardıklarını dile getirdi.

Tuna, "Bu yaşta milli formayı Amerika'da giymek ve ülkemizi temsil etmek gerçekten çok büyük bir gurur. Yaklaşık bir ay önce İngilizce mülakata katıldık ve bir hafta önce sonuçların açıklanmasıyla Amerika'ya gideceğimizi öğrendik. Orada ülkemizi, şehrimizi ve okulumuzu temsil edeceğiz. Hedefimiz, ISEF yarışmasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek başarılı sonuçlar elde etmek." dedi.

"Gurur verici"

Projenin danışman öğretmeni Selçuk Daloğlu da okul olarak TÜBİTAK yarışmalarında bölgesel ve ulusal düzeyde çeşitli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Projenin İstanbul Avrupa Yakası'nda birinci olduğunu, ardından Türkiye finallerinde ikincilik elde ettiğini belirten Daloğlu, öğrencilerinin şimdi de uluslararası bir organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Daloğlu, ABD'deki fuarın öğrenciler için çok önemli bir tecrübe olacağını vurgulayarak, "ISEF, 60'tan fazla ülkeden binlerce projenin yer aldığı önemli bir bilim ve mühendislik fuarı. Öğrencilerimiz burada projelerini alanında uzman akademisyenlere ve bilim insanlarına anlatacak. Çok gururlu ve heyecanlıyız. Uluslararası alanda ilk kez böyle bir deneyim yaşayacağız. Öğrencilerimizin milli takıma seçilmesi ve Tekirdağ'ı temsil etmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı." diye konuştu.

Kaynak: AA
Los AngelesTeknolojiTekirdağTürkiyeTübitakEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
14:01
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
13:53
Meteoroloji saat verdi İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
13:38
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
13:26
Galatasaray’da yönetim de isyan etti Okan Buruk’a flaş eleştiriler
Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 14:35:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Tekirdağlı lise öğrencileri milli takıma seçildi, ISEF'te Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement