Tekirdağlı lise öğrencileri milli takıma seçildi, ISEF\'te Türkiye\'yi temsil edecek

Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri zaman yönetimi projesiyle ABD'de düzenlenecek Regeneron International Science and Engineering Fair'de (ISEF) Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Fatma Zeynep Göksel, Zeynep Türkan Yeşilçimen ve Rüzgar Tuna tarafından hazırlanan "Algoritmik Düşünme Yaklaşımı ile Lise Öğrencilerinin Zaman Yönetim Becerilerinin İncelenmesi" başlıklı projede, algoritmik düşünme yöntemlerinin öğrencilerin zaman yönetimi becerileri üzerindeki etkileri araştırıldı.

Ankara'da mayısta düzenlenen TÜBİTAK Türkiye finallerinde 216 proje arasından psikoloji alanında Türkiye ikincisi olan çalışmada, algoritmik düşünmenin planlama, öncelik belirleme ve günlük görevlerin sistematik yürütülmesine olumlu katkı sunduğu ortaya konuldu.

Milli takıma seçildiler

Projeleriyle milli takıma seçilen öğrenciler, 10-16 Mayıs 2027'de ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek ISEF'te Türkiye'yi temsil edecek.

Öğrencilerden Rüzgar Tuna, projeyi hazırlama sürecinin kendileri açısından heyecan verici olduğunu söyledi.

Çalışmayla lise öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin gelişimini incelemeyi hedeflediklerini anlatan Tuna, çalışmalar sonucunda öğrencilerin bu becerilerinde artış sağlamayı başardıklarını dile getirdi.

Tuna, "Bu yaşta milli formayı Amerika'da giymek ve ülkemizi temsil etmek gerçekten çok büyük bir gurur. Yaklaşık bir ay önce İngilizce mülakata katıldık ve bir hafta önce sonuçların açıklanmasıyla Amerika'ya gideceğimizi öğrendik. Orada ülkemizi, şehrimizi ve okulumuzu temsil edeceğiz. Hedefimiz, ISEF yarışmasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek başarılı sonuçlar elde etmek." dedi.

"Gurur verici"

Projenin danışman öğretmeni Selçuk Daloğlu da okul olarak TÜBİTAK yarışmalarında bölgesel ve ulusal düzeyde çeşitli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Projenin İstanbul Avrupa Yakası'nda birinci olduğunu, ardından Türkiye finallerinde ikincilik elde ettiğini belirten Daloğlu, öğrencilerinin şimdi de uluslararası bir organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Daloğlu, ABD'deki fuarın öğrenciler için çok önemli bir tecrübe olacağını vurgulayarak, "ISEF, 60'tan fazla ülkeden binlerce projenin yer aldığı önemli bir bilim ve mühendislik fuarı. Öğrencilerimiz burada projelerini alanında uzman akademisyenlere ve bilim insanlarına anlatacak. Çok gururlu ve heyecanlıyız. Uluslararası alanda ilk kez böyle bir deneyim yaşayacağız. Öğrencilerimizin milli takıma seçilmesi ve Tekirdağ'ı temsil etmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı." diye konuştu.