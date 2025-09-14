Tekirdağlı Öğrenciler Roket Yarışmasında Birinci Oldu - Son Dakika
Tekirdağlı Öğrenciler Roket Yarışmasında Birinci Oldu

14.09.2025 12:51
Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi'nin 'Bozok Roket Takımı', 'Çetin 03' ile TEKNOFEST' te birinci oldu.

Tekirdağ'da lise öğrencileri, geliştirdikleri "Çetin 03" adlı roketle TEKNOFEST Roket Yarışması'nda birinci olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çerkezköy ilçesindeki Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi bünyesinde 8 öğrenciden kurulu "Bozok Roket Takımı", TEKNOFEST Lise kategorisinde mücadele edebilmek için roket geliştirdi.

Yarışmada, yer istasyonuyla kesintisiz iletişim kurabilen "Çetin 03" isimli roket, irtifa, enlem, boylam, ivme ve sistem durumu verilerini düzenli olarak iletebildiği gibi görevlerini de başarılı bir şekilde tamamlayarak birinci oldu.

Okulun proje koordinatörü Selçuk Özel, AA muhabirine TEKNOFEST Roket Yarışması'nın finalinin 5 Eylül'de Aksaray Tuz Gölü'nde gerçekleştiğini söyledi.

Lise kategorisinde mücadele eden 25 takımın içerisinde öğrencilerinin büyük bir başarıya imza attığını aktaran Özel, "Yarışma montaj aşamasıyla başladı. Belli süre içerisinde roketin tüm montaj işlemlerini gerçekleştirip, hakemlerin onayının ardından heyecan yaşamaya başladık. Sonuç bizim için sevindirici oldu." dedi.

Özel, tasarlanan roketin yarışmada 9 bin 445 fit yüksekliğe çıktığını belirtti.

Roketin yere başarıyla inmesinin ardından heyecan dolu anlar yaşadıklarını anlatan Özel, "Biz kendimizi de o yüksekliğe çıkmış gibi hissettik. Çok farklı ve güzel bir duygu. Her gencin ve öğretmenin tatması gereken bir duygu." diye konuştu.

Özel, okula maddi ve manevi destek sunan hayırseverler Seval ve Ahmet Çetin çiftine ithafen rokete "Çetin 03" adını verdiklerini söyledi.

TEKNOFEST'in gelecek nesiller için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Özel, "Ülkemize katma değer katacak mühendislerine çok ciddi ihtiyaç var. Roket yarışması da bu mühendisleri en iyi derece yetiştiren yarışmalardan bir tanesi. Gelecekte mühendis olmak isteyen her öğrencinin bu yarışmalarda mücadele etmesini tavsiye ediyorum. Çok fazla geliştiriyor." diye konuştu.

"Rekabetçi ortamda kendimizi geliştirme fırsatı buluyoruz"

11. sınıf öğrencisi Şahin Soylu da yarışmaya 3 yıl boyunca hazırlandıklarını anlattı.

Deneyimlerine özgün tasarımlar eklediklerini ve bu şekilde robotu tasarladıklarını dile getiren Soylu, "Hazırlanırken, yazın sürekli okula gidip, geldik. Roket yarışmasında özgünlüğü tavana çıkarabilmek için birçok farklı şey geliştirdik. Hummalı ve yorucu bir süreçti. Yarışma günü ciddi bir heyecan vardı. Bir hakkımız var ve bu hakkı değerlendirebilmek bizim elimizdeydi. Bu heyecan ve stres yarattı." ifadelerini kullandı.

Soylu, yarışmayı kazanmalarının ardından büyük bir sevinç yaşadıklarını belirtti.

TEKNOFEST'in büyük bir yolculuk olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'i diğer uluslararası yarışmalardan ayıran şeyin, insanı geliştirmeye yönelik olması önemli. İnsanları girişime yönlendirmesi, takım olmayı öğretmesi, ekip halinde çalışmayı öğretmesi, liderlik ve diksiyon bir sürü şeye etkisi var. Bunların hepsinin etkisini üstümüzde hissediyoruz ayrıca bu rekabetçi ortamda kendimizi geliştirme fırsatı buluyoruz."

10. sınıf öğrencisi Furkan Ziya Soylu da hak edilmiş bir birincilik elde ettiklerini ve fazlasıyla mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

