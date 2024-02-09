Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, halk buluşması etkinliği gerçekleştirdi - Son Dakika
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Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, halk buluşması etkinliği gerçekleştirdi

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, halk buluşması etkinliği gerçekleştirdi

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede düzenlenen 'sevgi konvoyu' sonrası belediye hizmet binasının yanındaki alanda düzenlenen halk buluşması etkinliğinde konuştu. Togar, AK Parti'den yeniden aday gösterilmemesinin nedenini anlayamadığını belirterek, kararı halka bıraktığını dile getirdi ve Tekkeköy'ün bölgedeki en başarılı belediyelerden biri olduğunu vurguladı.

09.02.2024 21:55  Güncelleme: 21:56
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Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, halk buluşması etkinliği gerçekleştirdi.

İlçede düzenlenen "sevgi konvoyu" sonrası belediye hizmet binasının yanındaki alanda düzenlenen halk buluşması etkinliğinde konuşan Togar, vatandaşların isteğiyle yarışa devam edeceğini söyledi.

AK Parti'den yeniden aday gösterilmemesinin nedenini anlayamadığını belirten Togar, bu konuda bir açıklama alamadığını anlattı.

Tekkeköy'ün bölgedeki en başarılı belediyelerden biri olduğunu öne süren Togar, kararı halka bıraktığını dile getirdi.

İlçenin kaderini ilçede yaşayanların belirleyeceğine işaret eden Togar, şöyle konuştu:

"Herkesin demokratik hakkı vardır. O zaman bu kararı millete bırakalım. 'Sevdam' dediğim ilçeme sahip çıkmak için bir adım geri atmam. Bu, 20 yıl önce çıktığımız gibi bir hizmet etme yarışıdır. Asla koltuk, asla nefis yarışı değildir. Daha gidecek çok yolumuz var. Daha bu ilçeye iki fakülte ile öğrenci yurtları gelecek. Onları da tamamladıktan sonra bu bayrağı gururla en layık arkadaşıma vermek benim şeref borcum olsun. Onun için Tekkeköy, tekrar söz de karar da sizlerin diyorum."

Kaynak: AA

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