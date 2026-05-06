Tekkeköy'de Kazık Kavgası: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekkeköy'de Kazık Kavgası: 4 Yaralı

Tekkeköy\'de Kazık Kavgası: 4 Yaralı
06.05.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Tekkeköy'de izinsiz demir kazık yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde izinsiz kullanılan demir kazıklar nedeniyle çıkan keserli, pompalı tüfekli kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'ndaki bir ikametin önünde meydana geldi. İnşaat işçileri Uğur Ö. (42) ve Ümit G. (53), karşılarındaki demir doğrama atölyesinde bulunan kazıkları izinsiz alıp kullandı. Durumu fark eden atölye sahibi Hüseyin N. (53) ve oğlu Mert N. (28) ile inşaat işçileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ümit G. ve Uğur Ö., keserle baba ve oğlunu darbetti. Hüseyin N. de atölyesinden aldığı pompalı tüfekle inşaat işçilerini yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekkeköy'de Kazık Kavgası: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Hüseyin Çelik’ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli’nin adı değiştirilsin Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı
Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor

14:08
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
13:31
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
13:22
Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
13:12
İran: ABD’nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 14:14:48. #7.12#
SON DAKİKA: Tekkeköy'de Kazık Kavgası: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.