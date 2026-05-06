Tekkeköy\'de Kazık Kavgası: 4 Yaralı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde izinsiz kullanılan demir kazıklar nedeniyle çıkan keserli, pompalı tüfekli kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'ndaki bir ikametin önünde meydana geldi. İnşaat işçileri Uğur Ö. (42) ve Ümit G. (53), karşılarındaki demir doğrama atölyesinde bulunan kazıkları izinsiz alıp kullandı. Durumu fark eden atölye sahibi Hüseyin N. (53) ve oğlu Mert N. (28) ile inşaat işçileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ümit G. ve Uğur Ö., keserle baba ve oğlunu darbetti. Hüseyin N. de atölyesinden aldığı pompalı tüfekle inşaat işçilerini yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.